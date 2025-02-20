時令蔬菜每公斤售240人民幣　醫生提醒勿醃製食用

內地春季時令蔬菜近日紛紛上市，其中有「樹上蔬菜」之稱的香樁售價高達每公斤240元（人民幣，下同，約260港元）。雖然香樁價格高昂，但仍大受歡迎。有批發老闆稱，想吃頭茬香椿要趁早，接下來「一天一個價」。

內媒近日報道，在浙江省杭州市餘杭區農貿市場裏，已有少數檔主開始售賣香椿。檔主姚鵬飛表示，現在價格高，而且放不了太久，所以不敢進太多，基本上每天一箱，約兩公斤。雖然剛上市，價格又高，但上午10時半到貨就被搶購一空。姚指這批雲南香椿價格不算最貴，等到來自四川的香椿上市，估計價格要賣到300至360元（約324至390港元）一公斤，因四川產的香椿比雲南的葉片更小，且油嫩有光澤。在電商平台上，香椿的售價差異比較大，每公斤介乎128元至330元（約138至356港元）。

據蔬菜商販介紹，接下來天氣將逐漸回暖，3月以後將有更多露天種植的春菜品種陸續上市，到時選擇更多，價格也將更實惠。有醫生表示，香椿含有豐富的B群維他命，但硝酸鹽和亞硝酸鹽的含量較高，煮食前最好先灼燙一下，切忌醃製食用。