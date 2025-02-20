傳特朗普擬與華達成廣泛貿協　涵蓋核武安全

美國《紐約時報》周三（19日）引述多名現任及前華府官員報道，美國總統特朗普計劃與中國達成新的廣泛貿易協議，包括中國大量投資美國及承諾增購美國貨，並可能涵蓋核武安全議題。此外，特朗普亦曾提及撤銷中國最優惠國待遇。

報道指，與中國達成任何協議都會面臨重大障礙，但特朗普希望與中方達成廣泛的協議，而不只是重新建立貿易關係。曾為第一屆特朗普政府擔任顧問的中國問題專家皮爾斯伯里（Michael Pillsbury）透露，特朗普數月前稱想與北京達成對雙方都有利的協議，華府正在討論的問題包括誰負責談判、中國未能遵守首階段貿易協議的哪些內容、如何最好地讓中國重回談判桌，而特朗普政府的內部辯論已經開始。

美國商務部長盧特尼克、財長貝森特、富豪馬斯克一直鼓勵特朗普，告訴他有能力達成重大協議。中國官員則對特朗普持警覺態度，預計兩國關係會有爭議，中方知道特朗普不害怕徵收高額關稅和其他懲罰措施，但他對重塑貿易關係的願望可能會讓他重返談判桌。一名前外交官表示，中國的提議可能包括在美國進行投資，在太陽能、電動車和電池等行業創造約50萬個就業機會，中國企業也願意討論在合資企業持有少數股權或向美國合作夥伴授權技術。提案還可能包括中國大量購買美國貨，合作維護朝鮮半島和平、重建烏克蘭，以及承諾維持美元作為全球主要貨幣的地位。目前不清楚中國會要求甚麼回報，分析認為中方可能試圖讓特朗普取消對中國徵收的部分關稅，解除中國取得先進技術的出口管制。

中國官員及其他有政府關係的人士也一直在試圖開拓非官方的秘密管道，中方亦特別留意馬斯克在特朗普政府扮演的角色。現時不知馬斯克與特朗普討論多少有關中國的問題，有前官員指馬斯克有信心中美可達成協議，而且對美國來說，找到與中國合作的方式以避免緊張局勢加劇是非常重要。知情人士透露，貝森特和盧特尼克最終可能領導與中國的談判，他們正考慮可以重新平衡貿易的提議，包括中國在美國大量投資，大量購買美國農作物、飛機和其他商品，並可能達成一些解決中國製造業產能過剩問題的安排。