立會續審欖隧收費草案　多名議員反對免收費修正案

立法會今日(20日)繼續審議大欖隧道新收費條例草案，處理由議員田北辰提出的修正案，建議私家車及商用車除繁忙時間外免費，多名議員表明反對。

身兼審議相關草案委員會主席的陳恒鑌指出，法案委員會已經有充分時間討論，當時沒有聽到有議員說要提出修訂，並對政府的方案進行了討論，政府回應說收費方法不單止是要看今天的車流，還要着眼於未來，事關元朗或者甚至北都一帶現在逾100萬人口，但是過了幾年將是250萬人，而洪水橋、古洞北都開始有居民遷入，過幾年的交通將是一個未知數，若果今日免費，明日加價，即使收1港元也不符公眾期望。

他說，「先小人而後君子，還是先君子而後小人」其實是一個顯淺的道理，明知大欖隧道在未來無法應付整個新界西甚至乎北都新增長的人口，所以要做一些措施，包括建新隧道和建鐵路，但現在免費後，要確保大家不會開車出去，相信是比較難。

他又指自己在元朗生活了很多年，對當區人口的增長速度和塞車情況都深有感受，又強調尊重田北辰議員，有時大家有說有笑，亦尊重他提出的修訂，有關方案究竟是好還是不好其實沒有對或錯，可是那個地方如果現在免費，將來一定會更多車，政府再要來加價的時候不知道怎麼辦，大欖隧道的暢順關乎整個元朗和錦田一帶居民的福祉，如果有一個方案令人爽幾年當然是好，但將要收費就很難。他表明會對田的修正案投反對票。

另一議員陸頌雄指駕駛人士肯定會認為隧道費愈低愈好，但關注商用車除繁忙時間外免費，會令車流大增，造成擠塞，指當局估算車流可能過於保守，田北辰估算則過於樂觀。他亦批評當局指，若大幅下調大欖隧道收費，將引發額外車流和長達250米車龍的說法是「危言聳聽」，希望當局提供更多數據。