三讀通過欖隧收費草案　政府指修正案違用者自付　議員反斥收凸

立法會今日(20日)以82票贊成，1票棄權三讀通過大欖隧道新收費草案。運輸及物流局副局長廖振新指修正案旨於大幅度修改政府建議的大欖隧道方案，修正案已偏離了按科學數據分析，並將會造成交通擠塞和隧道營運赤字，政府反對修正案，指修正案將會導致政府全年超過85%的時間無法收取相關車輛的隧道費，大纜隧道每年的收入大幅減少80%至1.3億港元，令大纜隧道每年出現營運赤字超過2.7億港元，亦變相令繁忙時段出行的駕駛者，補貼其他時段出行的駕駛者，與收回成本，用者自付的原則大相逕庭。

他指政府的政策目標是清晰的，並得到社會廣泛認同，就是要力保大欖隧道維持暢通，同時分流屯門公路和吐露港公路的車流，政府建議的收費方案力將會盡用大欖隧道的剩餘容量，且回應社會對下調收費的期望，就私家車而言，政府設定30港元的一般時段收費是根據客觀車流數據，按照目前新界來往市區的整體交通分布，於日間的一般時段，交通的流量較非繁忙時段高，加上隨着北部都會區和經濟發展所衍生的交通需求，預期新界北的就業機會和出行活動將會增加，未來日間車流會持續上升，因此在來定收費水平時需要投放長遠目光，以配合城市發展和交通管理需要。

至於18港元的非繁忙時段收費，他指是基於營運隧道涉及大量資源，例如需要聘請管理營辦商，維持長時間的抽風照明，維護易通行收費系統等，建議的收費水平是成本價。在貨車等商用車方面，政府的方案已大幅下調，減幅達33%至80%，而全日劃一固定收費亦都顧及運輸業界的營運需要，業界不需遷就較便宜的收費時段而延長或改變工作時間，使業界更容易掌握隧道收費，避免與客戶就實際的隧道收費產生爭拗。

政府釐定的的士收費時，是考慮到私家車及的士的運載效率，故此參考私家車的收費水平來釐定的士收費，建議的士28港元收費減幅達52%，相信有利乘客選用隧道及業界營運。

田北辰則批評政府的行車隧道收費並沒有貫徹的理念，如果原則是用者自付，政府應該研究將來9條免費隧道都要收費，他指政府提出的方案基本上是離譜的，不單止用者自付還要「收凸 」3.2億港元，若其他隧道都要用者自付相信全香港都會起哄，質疑為何只針對元朗、錦田和其他新界西北的居民。

他希望透過今次修正案的機會，幫助政府理順所有新的隧道，能有統一的收費準則，如果不同屆的政府有不同的收費準則，對香港長遠管治並非好事，今次很多市民都期待收回大欖隧道可以為以後訂立一個標準，而他主張避免塞車才可收費的理念，如果政府理念是不計折舊，收回成本，他覺得可以考慮。但政府如今的方案是用者自付兼「賺凸」3億多港元，從兩犧牲元朗屯門的居民。

他又指已經為新界西北的120萬人盡了力，希望政府能大膽考慮，是否深切檢討，研究推出新的公共設施收費政策，在所有政府直接擁有的行車橋和隧道以漫長的時間，2港元、3港元逐漸的加上去，冀他朝可達到收支平衡。

社福界議員狄志遠支持政府的方案，因為是一個減價的方案，儘管方案是「可減盡減」，但認為仍然有很多「水位」，當局亦答應短期內做一個研究調查，一年後交出一個「可減再減」的方案給立法會考慮，希望政府能落實承諾。