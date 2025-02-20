勞工界倡因工產生精神損傷納工傷補償　商界：立法規管礙營運

香港生活節奏急速，壓力大。立法會今日(20日)通過「保障僱員精神健康」的議員議案，建議在職安健條例中，明確僱主對保障僱員精神健康的法律責任，將僱員因工作產生精神損傷或疾病，納入工傷補償範圍。

具工會背景的議員吳秋北引述港大醫學院預測，香港10年內抑鬱症負擔持續，年均醫療成本超過25.1億港元；而根據職安局於2020年發布的調查顯示，2018年香港因工作壓力導致缺勤、假性出席造成的總體經濟損失高達59.7億至79.6億港元；可見僱員精神健康與工作效率、經濟回報息息相關。

他翻查資料發現，現時職安建法例對僱員精神健康的保障並不完善，職業安全及健康條例亦沒有明文要求僱主必須保障僱員的精神健康，僱員保障條例也沒有因工作產生的精神損傷列入工傷保障的規定，僱員如果要追究就必須證明他的精神疾病和僱主的失責存在直接的因果關係，取證是相當困難的，目前為止尚未有成功申索補償的案例。

他認為在法律層面研究推出立法框架，在職業安全及健康條例中，進一步明確僱主對保障僱員精神健康的法律責任，將僱員因工作產生精神損傷或疾病，明確納入工傷補償範圍，制定合理的申索標準，及制訂規管工時制度和超時工作的補償機制，在社會支援層面多管齊下調節僱員精神健康服務策略和投入。為推行僱員精神健康友善政策的企業提供津貼。具體而言，包括提供精神健康援助課程，為精神病患者或處於康復階段的僱員提供精神康復支援，例如合理調節工作的強度，推行彈性工作時間等。

屬同一工會的議員郭偉強提出修正案，建議全面檢討《僱員補償條例》，將因工作引致的精神創傷列為法定職業病，並訂定合理補償金額； 研究減少工時過長、無償加班的情況，並研究推行「下班離線權」以保障僱員享有工作與生活平衡；推出面向雙職婦女的精神健康支援措施及完善家庭友善政策。修正案最終被否決。

工業界議員吳永嘉認為對於保障僱員精神健康該不會有很大的爭議，然而是否立法規管就值得商榷，指學業壓力為青少年和學生所來的精神和心理問題更加嚴重，不少學生下課後還要參加林林總總的課外活動、興趣班、補習班，是不是要研究立法一刀切地規管課外活動的時數呢？是不是要限制家長只可以報多少個補習班、學多少種樂器，不遵守就要罰呢？其實大家都明白保障學童精神健康，是做好宣傳教育和提供適切支援，鼓勵家長、學生適度地放鬆，比起立法禁止更管用。

他指同一邏輯，保障僱員精神健康亦宜做多些宣傳教育，訂立適切的指引措施才是治本之策，反而研究立法規管，或會影響企業營運，立法規管工時、下班離線權等亦未必適用於每一個行業。他說現在做生意非常困難，僱主的精神壓力不會比僱員小，因此取得適當的平衡和支援措施，才是最重要的。

另一議員江玉歡指一個月之前，新加坡的《職場公平法案》在新加坡國會三讀通過，該法案明確把僱員精神健康狀況列為受保護的特徵，並確保僱主不能因為僱員的精神健康狀況，而在招聘、在職決策、解僱等方面進行歧視，保障僱員在就業過程之中的平等權益。

她指雖然支持吳秋北的原議案，但對郭偉強的修正案，特別是當中的一些具體建議如「下班離線權」有所保留。她認為研究立法保障僱員精神健康是需要時間，令社會大眾，包括商界理性討論和凝聚共識，更是要採用循序漸進的方式，以免一夜之間去得太盡，更何況精神健康並不是單是僱員的問題，而是整個社會的問題。

工程界議員盧偉國認同應該保障僱員的精神健康，採取積極措施提供支援服務，但對於原議案促請當局研究立法保障僱員精神健康，取態應該要更審慎，至今為止，國際上沒有醫學準則或證據來確立長工時或工作壓力，會直接引致某些精神病情、緒病或生理疾病，這或許解釋，為甚麼絕大部分的國家和地區沒有把相關的疾病這是定為職業病。鑑於精神健康問題往往涉及非常複雜的個人家庭或社會因素，若貿然定為職業病，立法和執法層面可能引發不少爭議和挑戰。

至於郭偉強的修正案，具體要求當局制訂不同行業的工時制度和超時工作補償制度，並且研究推行下班離線權，盧指可謂脫離現實，更會直接影響不同行業的營運，損害營商環境，他說有興趣知道，郭議員的辦公室是否已經是先行先試，並且成功推行下班離線權呢？他認為任何勞工法例的修訂均會帶來漣漪效應，相關議題必須經過社會充分討論，待勞資雙方取得共識方可考慮納入立法議程。