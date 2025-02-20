接待陸生遭罷免　台大社科院學生會長批政治操作

馬英九基金會去年11月邀請大陸師生團訪台，台灣大學社會科學院學生會接待，卻引發爭議。有學生聯署提出罷免社科院學生會長郭又睿，投票結果周二（18日）晚出爐，罷免案獲得通過，最終結果以學生會選委會公告為準。郭又睿周三（19日）批評是政治操作，踐踏校園民主。

陸生團去年到台大參觀時，遇到部分學生舉牌抗議，台大社科院學生會發文指，能與大陸頂尖大學學生交流，對社科院和台大是多多益善，引發不滿，更有學生聯署要求罷免郭又睿。罷免提案領銜人、台大政治系學生李瑞霖指出，此次罷免案獲166票同意、18票不同意、3票無效，根據社科院學生會組織章程規定，同意票多於不同意票且總票數超過該屆會長選舉總票數的50%，意味罷免案通過。

郭又睿周三回應指，尊重民主展現，坦然接受，但批評部分綠營民代、側翼團體透過此事操作大罷免前哨站，淪為政治操作，無疑是踐踏台大學生智慧跟校園民主。他提到，陸生團爭議事件過後，他深刻檢討處理不完善處，原本學生會向學生提供便捷服務，卻因罷免被打斷，罷免還消耗社會資源，造成仇恨撕裂。