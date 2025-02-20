點名大陸3大學隸屬統戰部　台禁交流不認學歷

台灣教育部長鄭英耀周四（20日）表示，福建華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院被大陸統戰部直接管轄，基於台灣安全及保護青少年，該部門將禁止台灣公私立大學與三校交流合作，並禁止高中職鼓勵學生前往就讀，校方如不配合將扣減獎補助款，已在這些學校就讀的學生學歷將不獲承認。

台灣大專校院校長會議周四起在宜蘭大學一連兩日舉行，鄭英耀會前受訪表示，學生進入大陸統戰部直接管轄的大學就讀，帶有不涉教育的特定目的，教育部將全面禁止。教育部未來將前往各高中職宣導，並提供相關救濟渠道。國民黨主席朱立倫同日批評此舉有惡劣的政治動機，如果要特地去標籤化，教育部乾脆宣布所有大陸的學校通通不合法。

台媒引述安全情報指，每年約有一、兩千名台灣高中畢業生赴陸讀書，其中華僑大學和暨南大學目前各有約600名和1500名台生就讀，兩校過去積極向台生招手，凡學測語文、數學及英文任一科達均標、22歲以下，即達入學門檻，又推出「國家級、省級、校級」三級的台生獎學金及首年全免學費等誘因。台灣曾就讀暨南大學的政客包括立委傅崐萁、萬美玲等，均為國民黨籍。暨南大學官網的學校簡介直接寫明，該校直屬中央統戰部管理。