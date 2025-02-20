黎智英供稱《蘋果》每周舉行「飯盒會」　輪流跟不同部組開會

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（20日）踏入第136日。黎智英繼續接受盤問。黎智英表示，《蘋果》每周會舉行「飯盒會」，輪流跟不同部組開會，討論項目包括訂閱事宜。

控方今日繼續盤問黎智英。庭上證供早前提到，《蘋果》會用通訊軟件「Slack」作為工作平台。控方展示一系列「Slack」截圖紀錄，顯示8個「Slack」頻道，包括「香港蘋果紙主管」、「港蘋online中層」、「港蘋報紙對話」。黎智英指，「飯盒會」每周舉辦一次，每次會跟其中一個頻道的成員開會。當中「香港蘋果紙主管」成員包括各部組主管。他們會在會上討論業務發展，例如如何改善內容，吸引更多人訂閱。由於訂閱事宜牽涉整間報館，因此需要部組主管坐在一起討論及回應。黎智英指，「飯盒會」前，會透過「Slack」收集問題或建議，有討論價值的便會帶到會上討論。若討論後，發覺有關建議可以實行，就放入會議紀錄。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022