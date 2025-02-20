保障員工精神健康若立法過嚴　醫衞界議員恐影響僱主選擇員工

立法會今日(20日)辯論僱員精神健康的議案，醫療衞生界議員林哲玄指精神疾病和情緒疾病的定義是比較清晰的，但精神健康和情緒健康的界線就相對模糊。

他指情緒的反應是因人而異，而且可以變化莫測的，原本患有情緒疾病的人士，可能容易衝動或者缺乏自信，對於其他人或者上司的一些無心言論或行為，動輒就會視為針對，從而有過激反應，如果保障員工的精神健康但立法過嚴的話，恐怕會影響僱主選擇員工，以至情緒疾病人士的就業機會雪上加霜。

有些職業要面對相當大的壓力，他舉例教師講課、批閱功課，不能因為下課就停止工作；同樣地醫生為嚴重受傷的人士全力搶救，在手術室爭分奪秒，壓力也相當之大；老師面對家長、醫生面對病人和家屬，同樣有可能被誤會、被責備，然而這些壓力原本就是工作的一部分，不能承擔壓力的人可能不適合去擔任某些工作。

他指工作的性質和僱員的合適性值得關注，但也不能一面倒地歸咎上司或者僱主。如果將來的法例，令到僱主或上司因為怕被投訴，而不敢批評或訓示某些員工的時候呢，對於其他的員工又是否公道呢？對香港的服務業和專業又會造成怎樣的損害？