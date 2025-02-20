涉非禮兼警署3度襲擊女子　男警否認控罪　排期4.24審前覆核

去年才獲擢升為警司的男警陳建愉，被指於去年5月至11月期間，在旺角一間酒吧性侵一名女子及在青衣警署三度襲擊她。陳建愉被控一項非禮及3項普通襲擊，案件今(20日)在粉嶺裁判法院提訊，他否認所有控罪。裁判官把案件排期於4月24日作審前覆核，期間被告續准以原有條件保釋。

42歲被告陳建愉，控罪書上報稱為其他職業。據了解，他是一名警司，隸屬葵青區，已被停職。被告被控於2024年5月14日與5月15日之間，首尾兩日包括在內，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X。他另被控3項普通襲擊罪。控罪指他於2024年8月某日，在青衣青衣鄉事會路13號青衣警署4樓襲擊X；於2024年8月與9月期間某一日，在青衣警署15樓襲擊X；於2024年11月7日，在青衣警署2樓廁所外襲擊X。

控方表示，案中共有7名控方證人，其中3人為事實證人，被告則就本案有長達85分鐘的警誡錄影會面片段，需時8至10星期為片段製作謄本，料最快6 月可開審。控方亦申請讓事主以視像方式作供，及使用特別通道出入法庭，辯方表明不反對，最終獲裁判官批准。

控方早前曾向裁判官申請，鑑於本案性質及事主的背景，為保障公眾及事主利益，避免損害或妨礙司法公正的實質風險，禁止任何人報道可辨認事主身份的事項。該些被禁止披露的事項包括但不限於事主的姓名、圖片、地址及等。控方申請最終獲批。

案件編號：FLCC 308/2025