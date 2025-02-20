王毅與美國各界人士座談　籲尊重彼此核心利益

內媒周四（20日）報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（18日）在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，與美國各界人士舉行座談，稱中美之間有廣泛共同利益和廣闊合作空間，雙方應切實尊重彼此核心利益，加強溝通、建立互信，排除干擾、克服障礙，推動兩國關係好起來、穩下來。

王毅向美國各界人士介紹安理會高級別會議成果和各方共識，表示應對全球性挑戰需國際社會形成合力，踐行多邊主義需大國加強協調。他又指，中美應以相互尊重、和平共處、合作共贏原則為根本遵循，找到兩個大國正確相處之道，探討辦成更多有利於兩國和世界的大事、實事和好事。美中關係全國委員會、美中貿委會、美國商會代表等與會人員對加強美中合作、實現早期收獲提出建議，表示美中關係保持穩定有利兩國和世界，密切關注並樂見中國高質量發展，將持續加大對華投資。

王毅同日另會見聯合國秘書長古特雷斯，就烏克蘭危機、中東問題、非洲安全局勢等交換看法。王毅表示，中方堅定不移支持聯合國核心地位，願繼續同聯合國密切合作。古特雷斯呼籲各國加強合作，共同維護國際法治，促進和平和可持續發展。王毅又在聯合國總部會見匈牙利外長西雅爾多，讚賞匈方在熱點衝突問題上秉持理性客觀態度，相信匈方將致力於歐洲和平穩定，為此發揮重要作用。西雅爾多則指，歐中有效合作符合各方共同利益，匈方將繼續致力促進歐中關係發展。