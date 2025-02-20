中大與北大研究數碼化失眠治療　助減青年患者降抑鬱發病率逾4成

失眠是抑鬱症症狀之一，亦與其有密切因果關係。

抑鬱症是青年最常見的精神疾病之一，而醫學界已發現失眠與抑鬱症有密切因果關係，更是抑鬱症發病的獨立危險因素，不過對於改善青年失眠能否預防抑鬱症的臨床實證不足，尤其數碼化治療方面，導致醫生及年輕患者的治療選擇受限。香港中文大學醫學院與北京大學第六醫院聯合開展亞洲首項「數碼化失眠認知行為治療」（簡稱數碼化 CBT-I 介入程式）的臨床研究，發現此程式可將抑鬱症發病率降低逾四成，且療效持久。研究團體表示，此次發現證明「數碼化CBT-I」有望為中國、亞洲以至全球青年，提供一種有效及自助化的治療。

有研究顯示，四分之三精神疾病個案於24歲前發病，亦有研究顯示香港青年患有抑鬱症的比例為達3.9%至5.2%。由於失眠既是抑鬱症的誘因，亦是抑鬱症常見症狀，故處理青年失眠問題，有望及早降低其罹患抑鬱症的風險。

中大醫學院聯同北大進行「數碼化 CBT-I 介入程式」臨床研究，參加者包括708名年齡介乎15至 25歲的內地及香港青年，全部人均患有失眠症，並伴有亞臨床抑鬱症狀。結果證明，數碼化 CBT-I介入程式對失眠症及抑鬱症有「一舉兩得」之效。介入組的參加者於一年後，失眠緩解率達到接近60%；抑鬱症發病率只有約10%，與沒有用該程式介入的組別相比，下跌42%。

是次研究第一作者、中大醫學院精神科學系博士後研究員陳斯婧表示，是次臨床研究的治療效果令人滿意，證明數碼化 CBT-I 介入程式可有效預防抑鬱症，而且相較於面診治療，數碼自助化治療更易於被稱為「網絡原住民」的青年接受，突破青年精神健康治療的瓶頸。

卓敏精神科學教授、中大醫學院精神科學系系主任兼李朝江家族睡眠檢查室主任榮潤國補充，未來醫學界應探討如何在基層醫療等方面，將數碼化治療失眠方案與臨床實踐相結合，並研究如何改良此治療方案，促進個人化預防及早期治療於社區中的發展及應用。