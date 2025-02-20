油麻地暴動罪成判囚60個月　青年上訴得直獲減刑3個月

2019年11月反修例風波蔓延至理工大學校園，其後有人提出「圍魏救趙」，以營救在理大被圍堵的示威者，最終多名示威者在油麻地一帶被捕並被控暴動。其中涉及13人的案件，當中一名被裁定暴動罪成、被判囚60個月的青年，不服判刑並提出上訴。上訴庭今日(20日)開庭處理，最終裁定上訴人上訴得直，把原本刑期下調至監禁57個月，並將於半年內頒下判詞解釋裁決理由。

申請人為張賀祺(23歲，無業)，他經審訊後被裁定一項暴動罪成，被判囚60個月。控罪指上訴人於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。上訴方指原審法官給予同案另外3名案發時同樣不足21歲的年輕被告各3個月的刑期扣減，卻沒有給予上訴人相同減刑，且接納無證據指上訴人曾使用攜帶的口罩及手套，卻採納較高量刑起點屬犯錯。律政司一方則指，被告人年輕在嚴重案件中屬於比重較低的求情因素，原審法官的量刑起點亦非過重。

控方案情指，自2019年11月11日理大被佔領，示威者持續上街聚集組成「戰線」並表示要「營救理大」。執法部門於11月18日晚在控罪地點附近進行圍捕，當時大批身穿黑色衣物、以口罩遮蓋容貌的示威者在場與執法人員對峙，包括用雷射光束照向執法人員、用雨傘及雜物築起陣地、投擲汽油彈等。執法人員其後作出驅散，並於案發現場附近先後拘捕大批人士，包括本案上訴人。

案件編號：CACC 4/2023