非法穿越鰲太線失聯10日獲救　青年牙膏充飢

內地18歲青年孫亮早前非法穿越縱貫秦嶺鰲山與太白山的鰲太線時失聯，陝西省太白縣有關部門以及太白山自然保護區管理局委託公益救援隊入山搜尋，周一（17日）上午找到失聯10日的孫亮。他周三（19日）在醫院受訪指，被困時由於寒冷和缺乏食物，他把身上僅有的牙膏當糖吃，甚至出現幻覺。有救援人員稱，孫亮是5年來首名鰲太線遇險獲救幸存的人。

內媒從太白縣應急管理局獲悉，搜救人員於核桃坪附近的山上找到孫亮，他身體部分受傷，無生命危險。他表示，出發前做了半個月的功課，認為自己裝備和準備充足。但入山第4天，他因充電寶凍至死機，所有設備都沒電，失去方向被困山上。期間他曾墜滑致手部摔傷骨折，背囊也摔破。在沒睡袋的情況下，他鋪了一些樹枝在地上睡覺。被找到之前，他有幾天沒吃東西，口渴就喝溪水，甚至吃牙膏充飢。由於寒冷和飢餓，他出現幻聽、幻覺，彷彿身邊有人在鼓勵自己堅持下去。

鰲太線是一條縱貫秦嶺鰲山和太白山之間的路線，行走距離超過170公里。太白山自然保護區曾多次發布關於禁止非法穿越秦嶺核心保護區和太白山的通告，會對違反通告規定的單位、組織或個人，依據法律規定處罰。