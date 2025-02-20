醫管局引AI助寫醫療報告　6間公院下月起試行

公立醫院將進行系統性改革，實行由檢討委員會提出的31項建議，預計今年6月底前開始落實建議。醫管局今日(20日)宣布，將引入生成式人工智能(AI)，協助醫生綜合臨床資料、起草醫療報告等，下月起於6間醫院試行，包括瑪嘉烈醫院、明愛醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、伊利沙伯醫院及天水圍醫院，預計今年內推至全部醫院。醫管局行政總裁高拔陞表示，醫生處理醫療報告時需要參閱大量資料，例如醫療程序、化驗結果等。透過人工智能系統即時收集資訊，有助減省處理時間，提升效率，同時亦能協助醫生撰寫出更有條理的文稿。

醫管局表示，2023年當局一共收到逾11萬份醫療報告申請，估計撰寫醫療報告平均佔醫生工作時間約8%至10%，其中骨科醫生要撰寫的報告較多。對於人工智能撰寫報告的安全性，高拔陞強調，相關報告最終會由醫生自行審查及修改，確定正確並簽署後才會發出報告，病人可以放心。而相關的生成式人工智能系統由醫管局自行研發，所有病人資訊亦會儲存在當局系統內，相信系統不會構成資料洩漏風險。

當局亦將透過應用程式「HA Go」，接受電子醫療報告申請及電子繳費。計劃於下年度(2025/26年度)推出，第一階段會涵蓋病人自行申請的醫療報告。

另外，醫管局醫療信息主管彭育華指出，去年9月，當局已將「人工智能患者風險預警系統」於博愛醫院的兩間病房試行，由自動化人工智能系統分析病人的維生指數及化驗結果等臨床數據，並提供風險預測模型，再透過醫管局員工應用程式「HA CHAT」及病房智能顯示屏通知醫護人員，協助醫護進行治療及調節治療方案。目前試行的反應正面，今年內會將系統擴展至該院內15間病房。

她又提到，當局於去年5月在急症醫院推行「智能抗生素管理計劃」，利用數據分析識別潛在不當處方抗生素的情況。系統針對7款廣譜抗生素，會對醫生的處方提供建議，並因應病人情況、細菌化驗報告等調整藥物，例如建議將靜脈注射改為口服抗生素，減少副作用及導管感染風險，成功減輕前線醫療人員工作量，以及減少廣譜抗生素使用量。計劃在本月已擴展至15間康復醫院。