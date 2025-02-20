新蒲崗破獲工廈毒倉拘一男　610萬元大麻花扮「明目」養生食品

執法部門經深入調查及情報分析後，近日鎖定一個位於新蒲崗的工廈單位，懷疑有人利用該單位儲存及包裝毒品作販運用途。昨日(19日)晚上，警員見到一名男子從目標單位離開，於是上前截查，期間從對方身上搜出約9克懷疑大麻花，隨即拘捕該名男子。

警員之後將被捕人士帶返單位作進一步調查，再在屋內搜獲約24公斤懷疑大麻花及一些懷疑用作包裝毒品的工具，包括3部大型抽真空包裝機、封口機、電子磅和大量鋁箔包裝袋等。整個行動檢獲的毒品總值約610萬港元。

被捕人士是31歲本地男子，居住在將軍澳區，報稱無業，他涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」，現正被扣留調查，稍後將被起訴各一項上述罪名，案件將於明日(21日)提堂。

初步調查得知，被捕人士是受販毒集團的金錢引誘而鋌而走險，大約2個月前租用該個面積約1,000呎、設有3間房間的工廈單位接收毒品，並在單位內進行包裝。警員留意到單位內檢獲的鋁箔包裝袋，袋上均印有一些文字，列明成分為「杭菊花5克，杞子10克」，能夠達到「明目養神」等功效，相信毒販是試圖將大麻花包裝成養生食品，意圖逃避警員追查。據悉，現場檢獲的大麻花未經包裝，估計毒販會依照包裝袋所顯示的重量進行分裝，藉此暪天過海。

執法部門強調，不論毒販試圖以甚麼方法掩人耳目，最後均會被繩以之法。該部門相信，今次行動已成功搗破一個毒品儲存倉，阻截該批毒品流入市面。販毒是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。