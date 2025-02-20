傳華將派文化使團訪韓　外界猜測5月撤限韓令

南韓傳媒周四（20日）報道，近期有關中國「限韓令」將鬆綁的期待日益升溫，有傳中方計劃派遣文化使節團到南韓，惹來外界猜測中方最快5月撤銷限韓令。

南韓於2017年無視中國反對部署薩德反導系統後，中方採取一系列反制措施，包括「限韓令」，限制南韓藝人在中國活動，南韓影視劇也無法在中國播出，估計禁令對南韓相關文化產業造成經濟損失約22萬億韓圜（約1,200億港元）。

本月7日，南韓國會議長禹元植受邀出席哈爾濱東亞會開幕式，中方會見他時表示正認真考慮出席今年在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議，並強調透過文化開放讓中韓青年相互交流並增進友好感情非常重要。因此有分析認為限韓令有望最早於今年5月全面解除，為兩國高級別官員交流營造友好氛圍。

南韓駐華大使館官員透露，韓方一直與中方就解除限韓令進行交涉，預計透過提高遊戲、影視劇的審查通過率，以及批准演出項目，中國對南韓文化開放的領域很可能會逐漸擴大。不過，由於中方始終否認有所謂限韓令，因此官宣鬆緊的可能性極小。