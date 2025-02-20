房協料本財年有盈餘屬「收成期」　逾8000單位可推出歷來最多

香港房屋協會主席凌嘉勤今日(20日)出席傳媒春茗時，形容2025/26年度是房協「收成期」，有逾8,000個單位可以推出接受申請，為歷史上最高的一次；而房協自2018年起透過富戶政策，已成功收回140個單位，比起兩幢乙明邨「松悅樓」更多。房協行政總裁陳欽勉則指「大膽估計今個財政年度會有盈餘」，坦言早前達成的120億港元的銀團貸款對現金流非常重要，加上去年賣舖賣樓後帶來收入，認為現時房協財務狀況樂觀。

凌嘉勤指出，房協現時正推動20個發展項目，今年3月底新一批資助出售房屋將會開始推售，並會參照房委會設家有初生、家有長者，預留約4成配額。而房委會早前推出的「向隅者」、「年輕人多一個機會抽籤」計劃，陳欽勉預計將會於下下期資助出售房屋項目推出，售價方面則要視乎即將公布的《財政預算案》表現，認為現時買家「唔係想買完短炒，而係想安居樂業」，故希望房協居屋能維持現有價格。

富戶方面，凌嘉勤形容屬「開心的問題」，因富戶代表住戶居住房協的住屋後慢慢變得富裕，故有必要根據政策去調整租金，雖然房協屬自負盈虧的機構，不受房屋條例規範，但現時較多會根據租約條款去處理，未來將加快步伐落實富戶政策，與居民做好溝通，今年會有更多現有屋邨陸續更新租約納入富戶政策。

至於財政方面，陳欽勉認為房協財務樂觀，因為去年12月已分別賣出兩批店舖，涉及5個商場及11個街舖，套現超過13億港元現金；連同包括樂翹軒成功賣樓、房協投資正面，預計今個財政年度將會有盈餘，而銀團貸款的120億港元，預計今年會「drawdown(提取)一半先。」

打擊濫用公屋方面，房協總監(物業管理)潘源舫稱，早前收回的公屋大多被丟空已久，現時有15%住戶被納入富戶政策，當局將會在4月1日增設「舉報濫用公屋獎」，並參考房委會提供最高3,000港元獎金，去年接獲逾400宗舉報，較前年大幅增加，相信是由於社會氣氛影響，更多人舉報濫用公屋，他笑言接獲的舉報中有一半不具名，當中以前男女朋友的舉報尤其多。潘又稱，未來房協計劃用AI監測私家車型號外，亦會與其他機構合作，在網上尋找相關文字是否有人涉及濫用公屋，除名車外，理論上名錶、名牌袋、金器均屬資產一部分，但就坦言難以分辨物品是否屬於租戶。

此外，凌嘉勤表示未來房協會繼續推廣家居安老及跨代共融生活，而將在2027年年初開幕的啟德新商場「啟點Key Point」，其特點以長中青幼共融、全港首個跨代生活圈為宗旨，商場有30萬平方呎。房協社區及長者服務總監吳家雯補充道，該商場有「gathering point作用」，商場會尋找一定比例的跨代共融社企進駐，硬件上亦會在每層加入家庭空間，並增設更多長者用的洗手間及休憩設施等。