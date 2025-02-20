青少年護齒先導3.20推出　資助200元睇牙　其餘需自付

衞生署將在下月20日推出先導計劃，資助青少年200港元到私家牙醫診所睇牙，而參加者亦須自付其餘診金。署方今日(20日)披露，計劃目前已有約200名註冊牙醫申請參加，在超過220個醫護服務地點提供服務，當中逾半收取200港元或以下的共付診金。有意參加者可在下月6日起預約服務。

為鼓勵青少年建立定期接受口腔檢查的良好習慣，衞生署將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，參加者須介乎13至17歲，並持有香港身份證及已登記加入醫健通。資格青少年可於每年內接受一次資助服務，可以進行口腔檢查及健康風險評估、洗牙、個人口腔護理建議、牙面氟化物劑治療，以及口腔檢查結果報告。其他檢查、補牙或脫牙則需自費。

政府會向牙醫提供200港元資助，而參加者須自行支付牙醫所釐定的共付額，而政府建議的共付額為200港元。所有獲接納參加先導計劃的註冊牙醫名單將於下月6日上載先導計劃專頁，並註明牙醫釐定的共付額、X光檢查、補牙及脫牙的收費。有興趣參加先導計劃的青少年和家長，同日起可自行聯絡牙醫診所，預約於下月20日或以後接受相關資助服務。