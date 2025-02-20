騙案增　議員促規管非應邀來電　設反詐騙電話防護網

騙徒手法層出不窮，詐騙案趨增，立法會今日(20日)通過經修訂的「全面規管非應邀來電」無約束力議員議案。提出議案的議員梁熙指前年一場世紀黑雨，柴灣有車場出現嚴重水浸，當中30部車輛被淹沒，損失非常慘重。其實當時車場管理員曾致電給車主，但由於電話是3字頭，車主誤以為是詐騙電話從而拒絕接聽，導致錯失搶救車輛的機會，事件反映現時的非應邀來電已惡化離譜的地步，故提出議案，希望當局下定決心解決問題，重拾公眾對接聽來電的信心。

梁熙建議參考現時推行的短訊發送人登記制，為來電引入一個登記的認證制度，日後經認證的政府部門、公營機構以至商業機構在致電的時候，來電號碼前面會有一個#字開頭，就好像社交媒體般的一個藍色的認證，這個做法的好處就是可以讓市民，更加精準地去區分哪一些電話是相對可信，那些要提高警覺。

針對電話促銷，他建議當局考慮設立非應邀來電登記冊及制訂相關法例，讓市民選擇是否接受接收商業推廣性質的非應邀來電，又建議參考新加坡的前年通過的《網絡犯罪危害法令》，設立一套系統讓相關部門在 「懷疑或有理由相信」來電涉及詐騙時可以封鎖來電，並即時展開調查。

議員吳傑莊提出修訂，指政府雖作出執法行動和不同的防範和阻截措施，但騙案的數位仍然銳增，建議充分運用人工智能和大數據分析技術，研發一套反詐騙電話過濾系統，實時將來電號碼與可疑來電號碼數據庫進行比對，自動識別並封鎖可疑來電；以及考慮對境外來電實施更嚴格的管控措施，包括制訂一套封鎖偽冒來電的機制，以應對改號詐騙技術，從而構建一個更加全面、有效的反詐騙電話防護網。

議員陳沛良呼籲政府須更加主動進取打擊電騙，從源頭加強堵截可疑來電，建議可參考新加坡的做法，預先封鎖所有頻率異常高的國際來電，利用AI等高科技自動堵截、過濾詐騙短訊及來電，從源頭減少市民接觸到電騙的機率，又指一刀切禁止非應邀來電亦非最好做法，必須在行業生存和規管之間有所平衡。