廚師爆格敗走再折返　尼龍袋笠保安頭致死　陪審團裁定謀殺罪成

一名男廚師疑因欠債，於2019年深夜潛入觀塘開源道源成中心一間酒家爆竊，結果東窗事發，防盜警報響起。他逃離現場後卻又折返，期間被指襲擊一名夜更保安，然後再繼續「老爆」，遇襲保安最終不治。該男廚師被控謀殺等罪，雖然他承認兩項入屋犯法罪，亦願意承認誤殺罪，惟不獲控方接納，他遂就謀殺罪在高院受審。經連日審訊後，4男3女陪審團今日(20日)退庭商議，結果以5比2大比數裁定被告謀殺罪成，法官押後至明日(21日)判刑。

28歲被告黃信霖，控罪書上報稱任職廚師，他被控於2019年12月11日，在開源道64號源成中心一樓1號後樓梯，謀殺陳春泰。另於同日在上述大廈二樓作為侵入者，在進入龍皇酒家後，在該處偷竊4.2萬港元。被告打算承認誤殺罪，但被控方拒絕。

控方開案陳詞指，死者陳春泰案發時65歲，在觀塘源成中心任職夜更保安。案發當日死者當值，看守停車場大門。當日凌晨3時許，大廈保安主管見大廈二樓龍皇酒家警報響起，有保安發現該酒家門口打開，死者則浴血倒臥於一樓後樓梯間，身上蓋着紙皮，尼龍袋翌頭，雙手被衣架金屬線綁着，雙腳纏食肆枱布。死者在送院3天後不治。

控方指，案發翌日，被告經落馬洲口岸前往內地，3天後回港。法證專家在死者指甲等發現被告的基因。同月18日，被告被捕，警誡下被告指，自己曾在源成中心一樓一食肆任二廚，案發時無業，欠債約4萬港元。為清還高利貸，他遂前往爆竊龍皇酒家，惟防盜警報響起，他逃離現場，並在停車場告知死者有人爆竊。被告隨死者上樓，期間從後施襲。為免對方認出自己，他把從後樓梯取來的食肆枱布綁死者手腳，又用尼龍袋笠其頭、紙皮蓋其身。事後，他再潛入龍皇酒家爆竊。被告稱事件純屬意外，謂自己「無心咁做」。

案件編號：HCCC 43/2022