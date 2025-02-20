最高檢擬出台　低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴意見

最高人民檢察院周四（20日）舉行「加強民生司法保障」新聞發布會，宣布今年將會同相關部門研究出台辦理低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴案件的意見，以及加強未成年人罪錯行為分級干預矯治的意見，聚焦電競酒店、酒吧等場所違規接待未成年人、未成年人濫藥等問題，通過制發檢察建議、公益訴訟、情況通報等方式助推社會治理。

最高檢黨組成員、副檢察長宮鳴表示，未成年人檢察要堅持「預防就是保護，懲治也是挽救」理念引領，積極踐行堅持依法辦案、落實寬嚴相濟、遵循辦案規律、注重標本兼治，全面強化未成年人犯罪預防和治理工作。未成年人檢察廳廳長線杰指出，過去一年未成年人檢察部門堅持一案多查、多案聯查，綜合運用刑事、民事、行政、公益訴訟職能，全面強化未成年人民生司法保障。

會上透露，去年1至11月檢察機關派員介入偵查逾2.1萬宗涉未成年人重大複雜案件，對涉未成年人犯罪案件監督立案近1,900人，糾正漏捕近900人，糾正漏訴同案犯逾2,300人，對成年人侵害未成年人犯罪提出400宗抗訴，另對涉未成年人公益訴訟立案11,463宗。各地未成年人檢察部門對請求給付撫養費、請求變更監護權、請求人身損害賠償等涉及未成年人切身利益的案件，支持起訴4,400多宗。