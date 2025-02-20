家計會發現詐騙電郵　逾450名會員及員工電郵或外洩

香港家庭計劃指導會昨天發現一宗詐騙電郵事件。該會今日（20日）表示事件中騙徒以非法手段，透過該會活動及資源館的電子郵箱發出電子郵件，內付虛假的購物付款通知連結，欺騙服務使用者存款至不知明的銀行戶口。該館職員已及時聯絡該使用者並協助其取消有關交易，以避免金錢損失。該會經過調查，確認是次事件不涉及黑客攻擊，僅屬單一事件。事件或有機會導致450多名活動及資源館（個人或機構）會員及員工的電郵地址遭到外洩。

家計會提醒各會員、服務使用者及公眾人士提高警覺，切勿開啓任何可疑的電子郵件及點擊可疑的付款連結；並在使用電子郵件內的連結付款前，可先聯絡家計會有關職員以作核實，及付款前核對收款機構名稱 (香港家庭計劃指導會)及賬戶號碼。

家計會已就事件報案，並立即展開詳細調查，個別通知及提醒受影響的會員及所有服務使用者提高警惕，以及向個人資料私隱專員公署報告，同時檢討及加強機構網絡系統安全措施，以防止類似事件再發生。家計會就有關事件向受影響的人士致歉，並重申家計會高度重視並竭力保障會員及服務使用者的個人資料及私隠的承諾。