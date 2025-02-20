多地司法系統引入DeepSeek　協助判刑開罰單

人工智能（AI）大模型DeepSeek近日投入多地司法行政工作，其中廣東省湛江市首次推動司法AI化，湛江市司法局周三（19日）成為全市首個接入DeepSeek AI系統的政府部門。天津則利用AI系統，協助判刑和開罰單。

湛江市司法局黨組書記、局長羅東玲表示，隨着社會矛盾多元化、法律需求複雜化，傳統司法行政工作模式必須借助新生產力實現高質量發展。DeepSeek系統在當地司法行政應用的具體結果，包括行政覆議申請自動分類準確率達92%，案件分流效率提升300%；10萬+法律法規、5萬宗判例的智能檢索響應時間縮短至3秒；行政覆議決定書生成效率提高80%，合法性審查意見自動生成率達75%；案件矛盾焦點識別準確率85%，自動生成可視化分析報告。

另據山東省濱州市沾化區司法局周一（17日）消息，該局在辦理行政覆議案件時，覆議審理人員借助DeepSeek搜索與案件爭議焦點相關的法律法規依據、相關典型案例及指導案例，將草擬好行政覆議決定書提供給DeepSeek分析，並提出審查意見。覆議審理人員再根據DeepSeek指出的改進建議，改進優化覆議決定，提高審理質量。

天津市靜海區檢察院近日成功在本地服務器部署DeepSeek-R1-70B大模型，該模型具備700億參數的強大推理能力，可應用於司法實務。例如在危險駕駛案件中，系統可基於數據庫案例自動對比分析，並生成刑期與罰金區間，為檢察官快速判案提供參考。此外，系統還構建了涵蓋詐騙案件、合約詐騙案件以及公文寫作等數據庫，讓模型深入學習該院檢察工作特點和規律。