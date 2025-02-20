財赤「雙殺」局面　團體倡高官帶頭減薪20%　立會議員減15%

新一份財政預算案將於下周三(26日)發表，社會關注公務員應否凍薪或減薪以助「滅赤」。有團體今日(20日)向政府提出建議書，指政府應以身作則，特首、高官、議員率先減薪15%至20%，以作典範，可省4.4億港元，而公務員則應減薪10%，可省150億港元，並減少文、社、教育科學位，教育支出可減20%，即213億港元。

團體「財智者言」表示，現時政府正面臨「結構性赤字」和「周期性赤字」的「雙殺」局面，建議現時行政長官月薪近47萬港元，司長及副司長6人約40萬港元，若減薪20%，一年可節省近680萬港元；局長及特首辦主任月薪目前約為37萬港元，立法會主席、內會主席及議員月薪則由10萬港元到21萬港元，副局長23萬港元至27萬港元，政治助理近13萬港元，如減薪15%，將可節省3,700萬港元。團體又建議全體公務員減薪10%，並指由於公務員人工是政府的最大筆開支，估計此舉可為政府減省150億港元。

另外，團體亦稱要建立問責制，以增加效率，例如旺角彌敦道一條行人天橋竟耗時23年來建造的鬧劇，應要問責，同時減少非必要工程及配合精簡效率，以及引入外勞，估計可年省200億港元。團體解釋，相關減省是漸進式，因為很多工程已開展了一半，突然停工將導致巨大的沉沒成本，故只有貫徹下去，可能需時3至5年後方能達標。團體亦建議「人人暢道通行」計劃非必要的開支，不妨暫時停止，天橋隔音罩的建造費用以億元計同樣無必要。

隨着近年出生人口減少，政府不斷殺校，造成大量校舍荒廢，但政府仍然年花10億港元來興建中、小學，團體認為可利用廢棄學校，改建和添置設備，遂可成為特殊學校。至於賣地收入方面，團體認為應恢復「勾地」政策，並應與有財力的發展商緊密聯絡，提供優惠條款，例如賣地時減少配套要求，以吸引發展商繼續投資樓市。