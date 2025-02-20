近80%住戶支持公屋裝智能門禁　逾60%望用八達通拍卡入屋

為保障住客，現時愈來愈多私人屋苑會使用智能門禁系統。有團體今日(20日)發表「公營房屋加裝智能門禁系統意見調查」，發現有近80%受訪者同意加裝智能門禁系統，期望可以減低陌生人進行大廈內，大部分人同意以個人八達通作為門禁系統。團體建議，公屋應加快引入門禁系統，而居屋及綠置居項目亦可引入八達通卡等系統，成為資助出售房屋屋苑的基本設施。

自去年9月底入伙的屯門顯發邨，正試行智能門禁系統，租戶可用智能電話的應用程式掃描二維碼(QR Code)，或用「房署繳費通」拍卡進入大廈，而房屋署將觀察計劃成效決定未來會否用於新落成屋邨。公屋聯會於去年11月至今年1月，透過實體及網上問卷，收集到4,797份來自160條房委會轄下公共屋邨、居屋及綠置居屋苑的居民對安裝智能門禁系統的意見。

調查結果顯示，有77.9%受訪者同意在屋邨內加裝智能門禁系統，當中有85.7%人認為加裝系統能夠減低陌生人進入大廈的機會；有62.5%則認為可減少大廈密碼外洩的機會。而若要採用智能門禁系統，有60.9%受訪者表示應選擇個人八達通；亦有33%人會選擇由屋苑提供的智能卡。

公屋聯會指出，房屋署在顯發邨試用門禁系統大大方便居民，建議日後可在新建公屋邨中採用；而居屋及綠置居屬於出售項目，有關手機應用程式系統未必能夠應用，建議可積極研究引入八達通或智能拍卡系統。聯會認為，若採用智能門禁系統能有助於識別住戶身份，也減低前線保安員與住戶間出現糾紛，相信有助提升工作成效。