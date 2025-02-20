上周錄61宗成人流感重症　其中42名患者病歿

流感季節持續，衞生署衞生防護中心今日(20日)公布最新本地流感情況，公布新一期《新冠及流感速遞》，指出本地整體流感活躍程度維持於高水平。而上周日至周六(9日至15日)錄得61宗確診流感的重症，其中42人死亡。

在61宗成人重症中，有33人已確認未有接種流感疫苗。本周首4天(16日至19日)，防護中心已錄得36宗成人重症，其中20人死亡。至於兒童方面，中心由上周至昨日(19日)未有錄得兒童重症及死亡個案。

截至昨日，今年流感季節共錄得361宗流感重症成人個案，其中有225宗死亡個案，另外亦有9宗兒童重症個案，未有兒童患者因流感病逝。成人流感重症患者中，有311人感染甲型H1流感、11人感染甲型H3流感。

另外，上周的定點普通科門診及科家醫生診所於每千宗診症中，分別錄得11.1宗及47.6宗流感病例。中心實驗室上周收集10,344個呼吸道樣本，有901個樣本帶有甲或乙型流感病毒，佔整體8.71%。帶病毒的樣本中，有87%為甲型H1流感病毒、7%為甲型H3流感病毒。

上周中心錄得15宗學校或院舍流感爆發個案，67人受影響，其中安老院舍爆發個案佔最多，有11宗。本周首4日就已經錄得14宗爆發個案，共69人受影響。