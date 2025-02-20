天水圍母嬰院兩童打錯針　衞生署指屬人為錯誤　涉事護士暫停職務

天水圍母嬰健康院兩名原定接種乙型肝炎疫苗的兒童，日前被錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗。衞生署今日(20日)表示，正嚴肅調查和跟進事件，並已向受影響兒童的家長解釋及致歉。有關兒童目前沒有不良反應，經兒科專科醫生的評估，事件不會對涉事兒童構成健康風險。

初步調查顯示，事件屬人為錯誤，涉及事件的母嬰健康院護士已被暫停注射疫苗的職務，如證實有關人員涉及違紀，會按既定程序處理。視乎進一步的調查結果，衞生署不排除將事件轉介香港護士管理局作適當跟進。

事發於本周一(17日)，天水圍母嬰健康院按照恆常監察機制於服務時段結束後，覆核疫苗紀錄，發現在當日下午4時至5時30分服務時段已使用的疫苗與應接種疫苗的數量不一致，因此發現事件。

紀錄顯示，有關時段內有7名兒童需接種乙型肝炎疫苗，但在覆核已使用的疫苗時察覺少用了2劑乙型肝炎疫苗，且多用了2劑肺炎鏈球菌疫苗。經反覆與疫苗存貨量核對後，確定該時段其中2名兒童被錯誤接種了肺炎鏈球菌疫苗。

根據初步調查，該時段接受了疫苗接種的兒童年齡由1個月至7個月大。衞生署已派醫護人員聯繫全部7名受影響兒童的家長，向他們致歉和講解衞生署的跟進工作，亦已安排兒科專科醫生盡快為有關兒童進行詳細檢查，並會在適當時間為他們補種乙型肝炎疫苗，及按「計劃」完成接種3劑肺炎鏈球菌疫苗。

衞生署已責成所有母嬰健康院加強前線人員的培訓，確保他們嚴格遵照內部指引，在注射疫苗前，仔細核對疫苗和病人資料，並與陪同兒童接種的人士核實，避免同類事件發生。