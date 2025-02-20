獨臂船長航行99天　完成旺代環球帆船賽創歷史

全球頂級航海賽事「旺代環球帆船賽」總航程約2.6萬海里，因極高難度和挑戰性，被稱為「航海界的珠穆朗瑪峰」。山東青島市殘疾帆船運動員、獲稱為「獨臂船長」的徐京坤，周二（18日）抵達法國旺代省萊薩布勒多洛訥的港口，以99天19小時6分鐘11秒的成績，成為史上首位完成旺代環球賽的中國船長。

徐京坤1989年出生於山東省平度市，12歲時因意外失去左前臂。成為帆船運動員後，他創造多個中國航海運動上「第一」的成績，尤其是2017年至2020年，他跨越三大洋，游歷超過40個國家與地區，逐漸在國際航海界嶄露頭角。

經過3年全面訓練，徐京坤順利獲得旺代環球帆船賽的參賽資格，並駕駛「SINGCHAIN中國夢之隊海口號」航程。比賽共有世界各地的40名水手參加，需從法國旺代省出發，不中途停靠、無外援和補給，繞地球一圈後返回。在整整99天的挑戰過程中，徐京坤面臨無數艱難挑戰，尤其在接近終點前5天，他的船隻電力系統發生故障，險些退賽，所幸他都能克服難關，最終完成賽事。

徐京坤賽後表示，抵達終點時感到如同做夢一般，該項賽事的完賽者名單中終於有了中國人的名字，為此而感動和欣慰。他對未來亦充滿期待，希望能繼續參加2028年旺代帆船賽、組建中國之隊參加美洲杯​​帆船賽，甚至創造自己的超級三體船以創造世界環球速度紀錄。此外，他還希望成立航海學院，幫助更多中國青少年和殘障兒童透過航海獲得技能、勇氣和力量。