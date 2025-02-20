港鐵周末假日推輕鐵遊專綫　50蚊穿梭12站歎美食兼打卡

鐵道旅遊成為各地旅遊新趨勢下，港鐵公司將在本周六(22日)起推出周末及公眾假期限定輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」，穿梭及停靠12個特選輕鐵站，接載市民及旅客探索屯門「輕鐵黃金圈」的角落，並推介網紅打卡等3大主題行程，例如到屯門碼頭站近的海提、電影《幻愛》取景地的「幻愛橋」打卡，而車廂內外以色彩繽紛的手繪插畫描繪屯門的特色景觀及活動。「屯門發現號」輕鐵旅遊證套裝收費50港元，付費後當日可憑證無限次乘搭專綫及享受消費優惠。

輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」以淺藍色的車身配上色彩繽紛的屯門大興邨、麒麟圍、嶺南大學，乃至煎釀三寶等的手繪插畫，而車內亦有相似的布置，描繪屯門獨一無二的文化景觀、休閒活動、動感活力及美食滋味，椅背等貼上各個輕鐵站附近的特色景點，並推介多個特選輕鐵站所組成「網紅打卡之旅」、「覓食嚐鮮之旅」、「親子同樂之旅」三大主題行程。

其中，「網紅打卡之旅」行程包含「港版河津櫻」，即在兆康站附近。位於富泰邨明渠的宮粉羊蹄甲粉紅花海河畔美景，以及屯門碼頭站附近海提、電影《幻愛》取景地的「幻愛橋」。「覓食嚐鮮之旅」則有推介麒麟站附近的客家大牌檔「和生飯店」，或龍門居美食街、三聖墟海鮮市場等。「親子同樂之旅」則介紹麒麟站的客家圍村「麒麟圍」、山景(南)站的城市運動抱石場、屯門碼頭站的兆禧運動場，以及屯門公園爬蟲館，適合一家大小前往。

港鐵提到，屯門作為輕鐵旅遊專綫的首個推行地點，獨有的城市鄉郊交織面貌、特色美食及文化深度，早已成為本地及海外旅客的旅遊秘境，相信「屯門發現號」有助進一步打通屯門旅遊脈絡，連結散落社區的各個景點，鼓勵地區一日遊，透過與商戶及小店合作洽談優惠，打造更便捷的屯門深度遊體驗。

港鐵公司常務總監–香港客運服務楊美珍表示，鐵路輕旅行正成為各地旅遊新趨勢，港鐵希望搞搞新創意，歡迎自由行，親子遊以及團體遊，探索屯門，發掘隱藏寶藏景點，亦能鼓勵大眾更深入了解香港本地文化，並為地區經濟帶來新機遇。

輕鐵「屯門發現號」旅遊專車將在周末及公眾假期期間以循環綫模式行駛，全日共6班列車，車程約1小時15分鐘，穿梭及停靠12個特選輕鐵站，包括兆康站、麒麟站、山景(南)站、龍門站、蝴蝶站、美樂站、屯門碼頭站等。市民或旅客若想乘搭，可以50港元於「屯門發現號」車廂內購買輕鐵旅遊證套裝，憑乘車證一日內無限次乘搭。套裝亦包括打卡相框、高達150港元的優惠券、精美紀念封包裝。憑有效的輕鐵旅遊證亦可以於屯門區指定餐廳享用商店優惠。