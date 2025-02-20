國安部提醒學生網上謹慎交友　免當境外間諜工具人

內地寒假結束，學生陸續返校開啟新學期。國家安全部周四（20日）提醒學生不要使用手機拍攝、儲存、處理、傳輸、轉發敏感或涉密資訊，不能將敏感或涉密文件資料上傳網絡傳播，否則可能要承擔相應法律責任。

國家安全部發文指，學生使用智能手機記錄街景時，一定要注意周邊的敏感區域。如發現軍事單位、設施、武器、車輛或軍事活動時，切勿拍攝、轉發、上傳網絡，自覺主動保守軍事秘密。貼文又指，學生在網絡交友過程中要提高警惕，一些境外間諜情報機關人員常常通過網絡交友等形式，結識攀拉在校學生，誘導其開展情報搜集等危害國安的違法犯罪活動。面對網絡好友，尤其當對方是境外人員時，交談交往要把握分寸，保持頭腦冷靜，仔細甄別對方的「幫忙」請求，避免無意間成為境外間諜情報機關的「工具人」。

國安機關工作又發現，境外間諜情報機關人員常以招聘兼職人員為掩護，以高薪報酬為誘餌，以感情拉攏為手段，誘騙個別學生在不知情下為其搜集、竊取國家秘密。貼文提醒，學生在從事兼職工作時，切勿財迷心竅、心存僥幸，以免影響到自己正常的學習和生活。