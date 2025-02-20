元朗南第二期發展收地　發展局派員解釋補償安置

為推展元朗南新發展區第二期發展，政府今日(20日)根據相關法例，張貼收回土地公告，以收回約56公頃的私人土地。發展局在社交網站上發文表示，社區聯絡服務隊今天到現場向受影響住戶和業務經營者解釋收地程序及補償和安置事宜。地政總署會在受影響的住戶和業務經營者遷出限期前約3個月，在相關範圍張貼公告。

根據早前凍結登記的資料，元朗南新發展區第二期發展範圍內約有200個住戶和80個業務經營者，涵蓋物流、汽車維修和工場等行業，按照工程時間表，他們預計需在2025年第3季至2026年第3季分批遷出。

地政總署早於2023年6月去信通知受影響住戶和業務經營者預計的遷出限期及補償和安置安排，以便他們及早準備，並一直連同社區聯絡服務隊與他們保持溝通。

對於因政府發展而受收地和清拆影響的合資格人士，政府已設立相關的補償和安置機制，受影響住戶可選擇金錢補償或上樓安置。而對於業務經營者，除金錢補償外，發展局亦會為有意在其他地方重置業務者提供支援，包括協助處理規劃及地政方面的申請。