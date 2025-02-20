民主黨召開中委會　通過成立三人小組跟進解散及清盤法律程序

民主黨中委會今晚(20日)通過解散，並決定成立包括主席羅健熙、梁永權和莫建成組成的3人小組，跟進解散及清盤的法律程序。羅健熙強調會視乎3人小組的工作進度匯報進展，又強調必須在會員大會表決，要有75%黨員同意才可解散，現時不能預測何時正式解散。

被問及中委會去年底才換屆，至今近3個月卻作出有關安排，羅回應時強調民主黨仍然「想喺香港呢個地方去付出」，但解散有好多原因不能透露。他又透露與會的中委均以平常心去處理，各人都有各種情緒及想法，但一致決定要對會員負責，於是決定成立小組處理解散事宜，有進一步消息會再作公布。

他強調今次成立小組是中委的集體決定，但中委並不能決定是否解散民主黨，最終決定權在會員手上。

他又指自已對民主黨解散亦感到好可惜，又指亦有不少人關心民主黨的存在。至於該黨解散會造成甚麼影響，他無法預計到。再被追問是否有中間人帶話或受到北京施壓，他指對任何傳聞及分析不作評論。

根據該黨黨章，如要召開特別決議的會議或是周年會員大會，須提前最少21天以書面形式發出開會通知。除非另有決定，否則會議最低法定人數為50人。所有出席的會員均有1票，親身投票或代理人投票均計算在內。如果解散，根據公司條例，特別決議須至少75%多數票通過。