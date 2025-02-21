去年花蓮7.3級地震　香港錄逾290宗報告　稱感受到震動

香港雖不在活躍地震帶上，但鄰近地方發生地震，香港亦經常有感，如台灣嘉義上月21日凌晨發生6級地震時，天文台收到過百宗市民感受到地震的報告；去年4月台灣花蓮以東海域發生7.3級地震，本港更錄逾290宗報告；2023廣東江門4.3級地震亦有逾800宗報告。至於本地地震，香港曾於去年3月11日，在大嶼山錄得2級地震。

天文台提到，香港有感地震記錄始於1905年，過去從未直接引致任何傷亡，有史以來唯一在香港引起損毀的地震發生在1918年，當年導致少數建築物的牆壁出現輕微損毀。而香港有感地震的震央大部分均在香港境外，例如台灣、南海北部、廣東河源及陽江、粵閩交界、北部灣以及菲律賓等。震央位於本港境內的地震只佔少數，除去年大嶼山錄得2級地震；2019年長洲附近曾發生1.4級地震，境內地震引起的震動均屬輕微。

天文台指，世界大部分的強烈地震都發生於地殼板塊邊緣，而香港位於歐亞板塊內，並非處於板塊邊緣。著名的環太平洋地震帶位於歐亞及太平洋板塊的邊界貫穿了日本、台灣及菲律賓，但香港距離該條活躍地震帶頗遠，最近的地方約600公里，因此發生大地震的機會很微。再加上香港及其鄰近海域的斷層並不活躍，沒有形成強烈地震的適當地質條件。

不過，天文台亦呼籲市民應對地震時切勿恐慌，應保持鎮定、熄滅火種，在室內的人應躲到堅固的家具下，遠離玻璃或容易墮下的物件；戶外的人應遠離建築物、斜坡及架空電線等地方；行駛中的車輛應在安全的情況下停車；乘搭升降機的乘客應盡快離開，而隧道內的人應在安全的情況下盡快離開，走到空曠的地方。