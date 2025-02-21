地震勢襲東北方　6至8月忌赴日韓　犯太歲者避險為上

位於東北方的日本、南韓今年開局不利，日本多區早前持續下暴雪引致死傷；南韓濟州又發生空難，幾乎全員罹難，再加上有曾準確預言「311大地震」的日本漫畫家預言在今年7月會發生巨大災難，令熱愛旅日的港人均人心惶惶。有玄學家推算，東北方今年會發生高級數的地震，引致死傷，尤其6至8月較高危，但相信未必構成超級大災難，建議蛇年犯太歲的肖蛇、肖豬、肖猴及肖虎人要士小心避險。

玄學家雲文子以奇門遁甲推算後表示，蛇年世界運勢之中，東北方受「傷門」逢「太沖」相剋臨格局「己加己，地戶逢鬼，問病必死，百事不利，暫不為謀， 謀則為凶。」東北方可指地區為日韓，己加己土，「傷門」，「太沖」，直指地殼變動，天災橫禍亦會有死傷，天場有變化，天氣異常，預料當地今年會有較高級數的地震，特別在6、7、8月凶象較大。

不過，雲文子提到地震的凶象程度，難以定級為超級大災難，相信未至於影響全個日本，南韓的經濟癱瘓，因此她認為不應製造不必要的恐慌。不過，雲文子指出，熱愛到當地旅遊的人士及當地居民切勿掉以輕心，注意當地安全警報。特別是蛇年犯太歲的肖蛇、肖豬、肖猴及肖虎人士容易會有血光之災，運勢較弱，她建議他們盡量避免在6至8月前往日本及南韓，會較為安心。

玄學家李丞責則在其蛇年運程提到，東北方卦象為「火山旅」，帶有危險之意，雖有凶險但會被平息，建議港人出外要小心，留意東北部國家及國家的東北部，又說今年會較容易遇上山火或在雪山遇險。而日本卦象為「山地剝」，有機會發生令人觸目的地震事件，高樓大廈會受損，以及高山高地會被天然災害導致出問題及引來驚險。

玄學家方海閱亦提到，蛇年九宮飛星之中，五黃災瘟星飛到東北部，直指日本北部、南韓、中國東北部，乃至美國阿拉斯加及加拿大一帶今年會有較多天災人禍。