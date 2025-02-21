東方日報A1：財赤開刀　$2車恐不保　長者大控訴

新一份《財政預算案》下周三（26日）公布，政府有約千億元財赤，各方關注政府檢討兩元乘車優惠的方案。據了解，政府高層曾研究若將兩元乘車優惠補貼額「倒退」回2022年2月27日前，即60至64歲人士獲享兩元乘車優惠的開支，當年補貼總額僅約14億元左右，而去年總開支已增至約40億元。本報訪問了3名正享用優惠的市民，62歲陳太現時正全職照顧中風丈夫的日常起居，經常要外出及陪診，她期望自己勿被剔除兩元優惠，但接受限制每月優惠額。還有打散工的67歲梁生則指，若沒有兩元乘車，勢增生活開支、恐與社會脫節，不希望政府一刀切。

62歲陳太居住在土瓜灣，獨力照顧10年前中風的丈夫，她的丈夫雖復健至可行走，但「講唔到嘢，生活無法自理」，她要全職照顧丈夫，包括接送丈夫往返深水埗的日間康復中心，由於中心不負責全部接載，陳太一周有兩日需要自行接送丈夫往返，由土瓜灣乘搭小巴，車費大約9元，「一日來回都要廿零蚊」。

陳太指，享用兩元乘車優惠近兩年，每個月大概可以節省至少300元，若被剔除兩元優惠，她憂心地說，現在可以去遠的地方，將來恐要縮減外出活動。她稱，目前家庭收入只能依靠同住的女兒，「個女又唔係好高人工」，她希望政府檢討時方便照顧者，她說：「都知道政府有財赤，如果限制優惠，如限制每月500蚊以下，都可以接受」。

居住元朗的67歲梁生享用兩元乘車優惠大約兩年，他年紀漸大，現時仍會跨區打散工，由元朗去到九龍和港島上班，如果沒有兩元優惠車費，預計每個月交通開支逾千元，他說：「有錢嘅，佢自己搭的士、揸車，再有錢請司機」，但社會大部分人需要乘搭公共交通運輸工具，希望繼續享有兩元優惠，既可以工作、又能貢獻社會。梁生坦言，政府有財政壓力，長者不應該「長車短搭」，這是公民意識，「你享受福利可以，但你唔好浪費資源」。他希望政府檢討時，釐定一些標準，這樣便雙贏。他又希望政府勿一刀切取消優惠，若將兩元優惠加價至3元或4元，自己就要減少出街。

今年70歲的羅婆婆居住在油麻地，享用兩元乘車優惠大約5年，一周有3天到深水埗探望孫子，亦趁不用湊孫的日子到長沙灣及深水埗做義工，亦曾試過去港島「賣旗仔」，如果沒有兩元乘車優惠，預計交通費都要超過1,000元。她嘆謂若不能享用兩元乘車優惠，是會影響生活質素，「湊孫、做運動、做義工……」她擔心將來交通開支增加，長者便要縮減其他開支。

香港社區組織協會表示，兩元乘車優惠開支是40億元，大約佔政府開支「好細部分」，現時雖有約千億元財赤壓力，但是完全取消兩元優惠亦無助財赤，組織呼籲政府勿將削赤重擔寄予長者身上，「係好唔合理」。至於乘巴士「長車短搭」等問題，社協就指「大家唔會故意嘥政府錢」，且顧問報告結果顯示「長車短搭」佔1%至2%，「講緊一億都唔夠」，認為可以討論如何改善，例如路線重組、分閘機、教育以及參考最新樂悠咭的數據。

■記者余思嵐

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