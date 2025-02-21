會晤王毅　俄外長稱願就烏問題與華保持溝通

美俄恢復高層接觸同意結束俄烏戰事之際，俄羅斯外長拉夫羅夫和中共中央政治局委員兼外長王毅周四（20日）在南非出席二十國集團（G20）外長會期間見面，拉夫羅夫指俄方重視中方對烏克蘭危機秉持的客觀、公正立場，以及與巴西等國發起的「和平之友」小組，願與中國保持溝通，同南方國家加強合作。

拉夫羅夫闡述了俄烏戰事最新發展和俄方考慮，表示俄方着眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案。王毅則重申中方的一貫立場，表示中方將繼續為勸和促進、政治解決危機發揮建設性作用。雙方也就中東局勢等共同關心的國際和地區問題交換意見，進行協調。

此外，王毅指中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正向更高水準、更廣維度邁進，雙方互利合作穩中有進，戰略協作緊密有效，為維護兩國和兩國人民共同利益、推動世界多極化進程發揮了重要作用。中方願同俄方不折不扣落實兩國元首重要共識，推動中俄關係在新的一年繼往開來。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國80周年，具有重大歷史意義，王毅強調中俄同為二戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國，共同肩負捍衞二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的重要責任，無論情勢如何演變，中俄友善的根基牢不可破，大國的國際道義責無旁貸。雙方要以共同紀念「80周年」為契機，深化中俄戰略協作，積極弘揚正確二戰史觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，捍衞全球南方國家正當權益，推動建構平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

拉夫羅夫指出，中俄元首為兩國關係和戰略協作指明方向，俄方願與中方以此為遵循，加強高層交往，深化經貿、金融、人文等各領域務實合作，推動俄中全面戰略協作夥伴關係取得更大發展，辦好二戰勝利80周年系列紀念活動。俄中都堅持多極化，是複雜動盪世界中的穩定因素。俄方高度認同中方提出的全球倡議，高度評價俄中高水平互信，願同中方繼續在金磚機制、上合組織、聯合國、二十國集團等框架下加強溝通協調。