民進黨立委涉詐領助理費　100萬新台幣交保限制出境

台灣民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費和違法收受政治獻金案，經過16小時偵訊後，高雄檢方周五（21日）清晨6時裁定林岱樺以100萬元（新台幣，下同，約23.7萬港元）交保，同時限制出境、出海及限制住居。她步出地檢時指自己不會屈膝跪下、堅定捍衞清白。

報道指，表明爭取競逐2026高雄市長的林岱樺，為了在黨內初選中勝出，去年起就在全市各處掛起廣告板，又多場大型活動場送扇子、原子筆、礦泉水，此後在民調中領先黨內對手，也被視為最有實力擊敗國民黨對手的人選。然而，林岱樺大動作地為初選熱身，也讓外界質疑她的資金來源，如何能應付如此大的開銷。

有台媒指出，林岱樺請求支持者將贊助經費捐給通法寺，透過自家的會計事務所造帳，由通法寺的帳戶來支付助理費、工作人員費用及文宣品、看板開銷。檢方認為這已涉及違反政治獻金法及洗錢防制法，因此以涉嫌違反貪污治罪條例，周四（20日）上午將林岱樺帶走調查，翌日凌晨移送高雄地檢署。通法寺住持釋煌智同被帶走調查，後被諭知100萬元交保。

林岱樺交保後，稱檢調針對她的指控不實，將她帶到南機站16小時、超過12小時的訊問，有一半的時間都是讓她空等或靜坐。她發表聲明，指暗黑勢力選擇在此時此刻打擊她，但不會摧折她的意志，縱使傷痕纍纍，她依然會堅定身軀，捍衞清白。