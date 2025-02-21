啟德體育園3.1開幕禮無直播　當局聲稱轉播剪輯版本可以一氣呵成

啟德體育園3月1日開幕，開幕典禮將在當晚6時半於主場館舉行，典禮並不會有直播，免費電視台將延後轉播經剪輯版本。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(21日)在電台節目再解釋稱，有關安排是基於想展示很多可能性及不同場景的轉換等，務求播放可以一氣呵成。

對於有報道指負責製作的電視台與夥伴公司技術限制，以致未能直播，羅稱實際上情形並非如是，今時今日技術上不可能做不到直播，明白市民希望即晚可以看到演出，今次選擇轉播，製作團隊努力做，以最佳角度、最好剪輯，一氣呵成呈現。

她指出有關電視台製作能力強，本地電視台亦有很好的製作經驗，延後錄播並非新生事物，特別大型活動也有相同安排，如何展示宏偉美麗有好多方法，期望大家着眼啟德體育園是開心事，開幕有強大演出陣容。

開幕禮門票在城市售票網以先到先得的方式發售，成功購入的人士須攜同開幕典禮門票的電子換領券和身份證明文件在本月27、28或3月1日開幕典禮當日，到啟德體育園啟德體藝館換領實體入場門票。羅稱有關安排可讓巿民早些去熟習或到園區及商場觀看。另外，在立法會議員鄭泳舜在同一個電台節目表示，相信不少市民都是開幕當日去取票，希望屆時安排多些工作人員及大些場館配合取票安排。