中學誤禁學生自帶麵包捱批　稱本意為健康

廣東省湛江農墾實驗中學近日傳出新學期開學，禁止學生攜帶麵包、即食麵等入校，引發關注。校方周二（18日）發布說明並道歉，解釋本意是為了學生健康，稱會允許學生攜帶小量零食、非油炸即食麵進校園，也將進一步做好食堂管理及夜間加餐服務，滿足學生需求。

社交媒體流傳影片指，湛江農墾實驗中學新學期開學禁止學生攜帶麵包、即食麵等零食入校，但學校食堂卻售賣不怎麼好吃且價格較高的麵包。影片指出，在學校學習壓力本來就大，課後吃點零食和麵包可以補充身體能量。多名網民留言稱，學校小食部也售賣包括麵包在內的零食，且價格偏高。也有網民展示學校上周六（15日）發布的通知顯示，周日（16日）校方會安排相關人員協助門衞查處違禁物品。

校方回應指，根據有關規定，禁止高油、高脂、高糖類零食及無衞生保障的食品入校，但在執行規定過程中，由於部分工作人員對學校規定理解不透徹，誤將麵包等合規食品納入禁帶範圍。校方已對全體門衞、宿管及相關人員進行專項培訓，進一步明確工作要求和紀律，並糾正其工作態度，要求教育學生時必須動之以情、曉之以理，多傾聽學生和家長的意見。