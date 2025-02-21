上水工廈業主屢不遵從清拆令　被判罰款及監禁4個月　緩刑12個月

一名業主由於屢不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，本月初在粉嶺裁判法院被定罪及判罰款逾8,000港元及入獄4個月，緩刑12個月。

有關個案涉及上水嘉富坊一幢工廠大廈天台上的搭建物，面積約28平方米。該僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

由於該業主沒有履行清拆令，於2020年遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及判罰款6,040港元。因該業主仍不履行清拆令，屋宇署遂於2024年再提出檢控。其後該名業主完成清拆有關僭建物，並於本月4日在粉嶺裁判法院被定罪，被判罰款8,305港元及入獄4個月，緩刑12個月。

屋宇署發言人今日（21日）表示，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬港元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬港元。