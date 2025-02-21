家長涉網暴班主任　法院強制網上道歉

涉事家長（左）被傳喚到法院強制執行在網上向班主任道歉。

海南省海口市某小學一名學生家長長期在網上誣衊一名教師，遭對方入稟海口市瓊山區人民法院，在一審及二審均敗訴。他上周六（15日）下午被強制傳喚至海口市瓊山區人民法院執行局，在法官告誡下在網上社交平台及微信朋友圈發布道歉聲明，同時注銷其他平台帳戶。

案情指，家長龍某與班主任在學生管理理念方面存在分歧，自2023年5月開始多次在微信班級群內冷嘲熱諷，甚至在使用污言穢語辱罵對方，最終遭到踢出群聊。此後，他在多個網上社交平台等發布誣衊班主任老師毆打其孩子內容，一共多達27次。

由於龍某在網上發布內容並不屬實，班主任入稟海口市瓊山區人民法院。海口市中級人民法院二審裁定維持原判，龍某須立即刪除在平台帳戶及微信朋友圈發布有關侵犯原告名譽權訊息，連續兩天在上述平台及微信朋友圈公開道歉，賠償5,000元人民幣（約5,350港元）。

直至上周六，龍某獲傳喚前往海口市瓊山區人民法院執行局，最終意識到網絡空間不是法外之地。他最終獲再次拉入微信群，在在群組內及朋友圈發布道歉聲明，同時注銷其平台帳戶。