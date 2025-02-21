廚師爆竊事敗折返遭撞破　襲擊保安致死謀殺罪成判囚終身

一名28歲男子疑因欠債，於2019年深夜潛入觀塘開源道源成中心一間酒家爆竊，結果東窗事發，防盜警報響起。他逃離現場後卻又折返，期間被指襲擊一名六旬夜更保安，然後再繼續「老爆」，遇襲保安最終不治。男廚師被控謀殺等罪，雖然他承認兩項入屋犯法罪，亦願意承認誤殺罪，惟不獲控方接納，他遂就謀殺罪在高院受審，昨（20日）被陪審團裁定謀殺罪成，至今日（21日）被判處終身監禁。法官指，被告無情奪走他人生命，事件令人悲傷。

案發時29歲被告黃信霖，控罪書上報稱任職廚師。據法官透露，他已婚，有3名子女。他被控於2019年12月11日，在開源道源成中心一樓1號後樓梯謀殺陳春泰。他另被控2019年12月10日至11日間，在源成中心2樓兩度爆竊龍皇酒家並盜竊3.1萬港元現金。被告打算承認誤殺罪，但被控方拒絕。陪審團昨退庭商議，結果以5比2大比數裁定被告謀殺罪成。法官就謀殺罪判處被告終身監禁；兩項入屋犯法罪則囚2年2個月。3罪刑期同期執行，即刑期是終身監禁。

控方開案陳詞指，死者陳春泰案發時65歲，在源成中心任職夜更保安。案發當日死者當值，看守停車場大門。當日凌晨3時許，大廈二樓龍皇酒家警報響起，死者被發現浴血倒臥於一樓後樓梯間，身上蓋着紙皮，尼龍袋翌頭，雙手被衣架金屬線綁着，雙腳纏食肆枱布。死者在送院3日後不治。案發翌日，被告經落馬洲口岸前往內地，3日後回港。同月18日被告被捕。

控方續指，警誡下被告指，自己曾在源成中心一樓一食肆任二廚，案發時無業，欠債約4萬元。為清還高利貸，他遂前往爆竊龍皇酒家。防盜警報響起後他逃離現場，並在停車場告知死者有人爆竊。被告隨死者上樓，期間從後施襲。為免對方認出自己，他把從後樓梯取來的食肆枱布綁死者手腳，又用尼龍袋笠其頭、紙皮蓋其身。事後，他再潛入龍皇酒家爆竊。被告稱事件純屬意外，謂自己「無心咁做」。

案件編號：HCCC 43/2022