長洲搶包山比賽　下周五截止報名

長洲「包山嘉年華2025」的壓軸項目「搶包山比賽」下周五（28日）截止提交電子抽籤申請。今年的「搶包山選拔賽」將於4月13日舉行，分初賽和複賽。以最短時間完成初賽的24名參賽者（當中包括最少6名女參賽者）將可入圍同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位（當中包括最少3名女參賽者）。該12名成績最佳的選手將可參加於5月5日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的「搶包山決賽」。男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍均可獲頒獎座；而在指定時間內取得最多個平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。

為表彰比賽優勝者的卓越成就及提升活動的氣氛，由2016年起計，累積取得3屆比賽冠軍的男女健兒將成為搶包山比賽的「王中王」或「后中后」，另獲頒獎座乙個。有興趣參賽的市民必須先登記成為SmartPLAY康體通用戶，並在完成認證後，於2月28日前透過SmartPLAY系統的網頁、流動應用程式（My SmartPLAY App）或智能自助服務站遞交電子抽籤申請。

「搶包山比賽」名額為200人，所有名額將經由SmartPLAY系統以抽籤形式分配。在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。所有獲選的參賽者必須接受於4月6日舉行的攀包山架及防墮安全訓練，方可參與比賽。

「包山嘉年華2025」由香港長洲太平清醮值理會與康樂及文化事務署（康文署）聯合主辦。除了壓軸的「搶包山比賽」外，於4月27日早上舉行的「攀包山隊際接力賽」，由大會邀請本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構參加。同日下午舉行的「攀爬嘉年華」將包括攀爬同樂活動、攤位遊戲、手工藝製作和綜合表演等，同場更設有「許願包山」和展出學童繪畫比賽的得獎作品。