立法會新春午宴　主席稱年內要完成審議約40條法案

立法會今日(21日)舉行新春午宴，主席梁君彥致詞時表示，今屆立法會是完善選舉制度後產生，轉眼已踏入最後一年，但立法會不會放慢腳步，反而行得更快以應付繁重的工作。過去 3年立法會已經高質高效地通過84條法案，去年還有11條法案審議工作延續至今年。連同今年立法議程，至今有24條法案政府會稍後交出，預計立法會在會期終前，要完成審議約40條法案，差不多是過去3年審議法案總數的一半。而今屆立法會通過的法案總數，比起上一屆同期預計多出50%。

梁稱，香港仍面對重重挑戰和困難，對外要承受國際地緣政治風險，對內要克服財赤，經濟仍然疲弱。隨着國內不少城市的高質量發展，風起雲湧，香港要設法全速推動創科發展和經濟轉型。香港須分秒必爭做實事。

他說在中國文化當中，蛇象徵智慧、靈巧和生命力，蛇能夠脫皮，正好反映這些特質，蛇懂得找一個安全的地方蛻皮成長，而香港的發展史就是一幕一幕不斷蛻變成長，亦是開創突破的歷程，過去是這樣，將來亦如此。

他又提到，踏入蛇年，香港好事連連，國家新質生產力呈現爆發式增長，帶動本港優於全球的股市表現。過去的星期日，Made In Hong Kong的大熊貓龍鳳胎正式和市民見面，令到全城熊貓熱的熱潮。另外，香港歷來最大的體育基建專案，啟德體育園將正式開幕盛事，盛事喜事將會一浪接一浪。