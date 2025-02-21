搗天水圍村屋製毒工場　檢太空油等逾40萬元毒品

執法部門於昨日(20日)在天水圍錫降村一幢三層高的村屋展開反毒品行動，成功搗破一個太空油製毒工場及其他毒品分銷中心。行動中，警員在村屋外截查一名形迹可疑男子，並將他帶返屋內搜查，檢獲約560毫升懷疑液態依托咪酯、12粒懷疑太空油煙彈、1.3公升香味甘油、約500克懷疑氯胺酮及約60克懷疑卡西酮。此外，單位內亦藏有大批用以製造太空油的工具，包括量杯、刀、針筒、電子磅及大量未用煙彈殼。

警員經調查後，以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」拘捕該名37歲男子，以及屋內另外1男1女(64及31歲)，三人分別報稱無業及任職文員，初步相信製毒工場營運約1個月，被捕人懷疑將香味甘油加入液態依托咪酯製成太空油，再以針筒將其注射入煙彈殼內，估計檢獲的物料可製成逾300粒太空油煙彈，連同其他毒品總值約41萬港元。

行動成功堵截有關毒品流入市面，相信該批毒品原本主要供應元朗及屯門區內販賣，執法部門將繼續循毒品及製毒原料的來源追查案件，不排除有更多人被捕。該名37歲被捕男子將被暫控「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，案件將於明日(22日)在屯門裁判法院提堂，其餘兩名被捕人則獲准保釋候查。