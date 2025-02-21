華艦悉尼東南海域實彈演練　澳洲促民航機改道

澳洲傳媒周五（21日）指，中國解放軍海軍編隊當日在塔斯曼海疑似進行實彈射擊演練，澳洲當局已向民航飛機發出指令，避免飛越澳洲與新西蘭之間的空域。澳洲外長黃英賢證實消息，澳洲正密切監視編隊，當日稍後與中共中央政治局委員兼外長王毅會面時，會提出此事。

報道指，解放軍編隊在事先無通報下，於澳洲新南威爾士省悉尼東南方340海里的國際水域演練，放置了一個浮動目標，期間改變過編隊隊形，變成實彈射擊隊形，澳洲軍方未有觀察到解放軍艦隻向浮動目標射擊。澳洲政府證實，空中管制員已向民航航班機師發出正式提示，數個國際航班需要改道，指令仍然生效，航空公司正調整航班航道。

黃英賢說局勢正在不斷演變，她相信解放軍已經進行實彈演習。她周五會在南非舉行的二十國集團（G20）外長會與王毅見面，她表示會與中方討論這問題。

澳洲國防部周三（19日）曾指，解放軍054A型導彈護衞艦衡陽號、055型導彈驅逐艦遵義號和903型綜合補給艦微山湖號出現在悉尼東面150海里海域，是中國軍艦首次進入澳洲東海岸如此南端海域。上述編隊上周被發現在澳洲東北部珊瑚海作業，並出現在澳洲專屬經濟區內，之後一直沿着海岸線南下航行，但沒違反任何海事法律，不構成威脅。