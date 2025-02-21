外國空軍玩遊戲洩密獲刑　國安部籲保護個人訊息

國家安全部周五（21日）發布消息，近年有遊戲玩家在玩遊戲期間，出於衝動、炫耀等心理，洩漏自己掌握的涉密訊息，對國家安全和利益帶來傷害。當局公布兩宗境外案例，指某國一名空軍國民警衞隊一等兵J因在網上玩家論壇洩密，2023年在其住所被捕，最終被判監禁15年、緩刑3年。

案例顯示，J於2020年在網絡聊天平台創建聊天室，聚集大量軍事和遊戲愛好者，為樹立「權威地位」，發布涉及該國軍事機密文件，鼓勵網民研究、破解相關專業內容。機密文件有超過100頁，內容極為敏感。另在國外某款以高真實度建模聞名的軍事遊戲玩家論壇內，玩家對遊​​戲中某款戰鬥機性能和具體參數展開爭論，一名玩家為證明自己觀點的正確性，竟將該戰鬥機的技術機密上傳至玩家論壇。有關部門雖及時刪除機密內容，但已造成嚴重影響。

國家安全部認為，上述遊戲玩家雖在國外，但引發的洩密問題和對國家安全的影響值得警惕。當局呼籲有涉密身份的網民需保護好個人訊息，避免與不明身份人員深入交流。網民亦需遵守保密紀律，若遇陌生人想套取敏感訊息，必要時向國家安全機關檢舉；亦不要忽視防範之心，以免有境外間諜情報機關和別有用心之人打着遊戲旗號，植入木馬病毒，操控玩家主機，造成訊息洩密；並堅守安全底線，主動提升網絡安全意識和水平。