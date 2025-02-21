政府財赤擬削大學撥款　港大校長冀削減能夠「適度」

政府有認削減教育相關開支，以應對財赤。香港大學校長張翔出席傳媒春茗時提及香港面臨財政挑戰，政府要考慮相關應對措施相當合理，這些情況在歐洲等其他國家也發生過，而港大作為一個負責任的社區成員，將共同面對這個挑戰。張翔指出，希望政府對高等教育的撥款削減能夠「適度」，以便院校可以生存下來。

當局曾指出，本地大學有財政儲備，應好好善用「私己錢」。張翔則表示香港大學以至整個教育界都的確有儲備，但其實這些儲備實際上是經過100年累積而來，其中很大部分已經有其計劃的用途，以港大為例正在興建許多建築，現在有超過400億的建設項目。另外，張翔亦指出儲備當中有一部分是來自捐贈者的捐款或基金，用於支援教學及研究，捐贈協議早已承諾不可動用本金，最多也只可使用基金產生的3至5%利息，來支持教授、研究和學生，「這些每一項都是固定的，根本無法觸碰這些基礎資金。」

張翔認為，投資教育就是投資未來，作為負責任的社區成員固然會承擔責任，但他亦指「政府每投資1元，實際上會產生7元的生產力，這就是高等教育的回報率」，指這個「一比七」的比例非常重要，希望政府好好考慮投資教育的重要性。