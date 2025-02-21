人形機械人成新一代「打工仔」　內地租賃市場供不應求

內地近日頻繁出現人形機械人在街上巡邏，成為新一屆「打工仔」。內媒周四（20日）報道，這些G1型人形機械人更輕巧，官網最低售價為9.9萬元（人民幣，下同，約10.8萬港元）。惟在二手交易平台上許多商家以「春晚同款」為標籤出租機械人，每日租金自5,000至1.5萬元（約5,431至1.6萬港元）。有租賃商家表示近期已經爆單，更有商家靠一台機械人租賃，今年已收入超20萬元（約22萬港元）。

四川成都有機械人代理商表示，，目前宇樹機械人訂貨需要排隊，去年的拿貨周期為45天左右，春晚節目之後，交貨周期延長至2至3個月。該代理商續稱，目前訂貨的主要單位是學校和科研所，他們要用機械人來做研究和教學。

目前機械人已在全國各地「打工」，杭州湖濱行人專用區有穿花襖的機械人巡邏，正是當地一間食品公司安排機械人做宣傳工作。西安曲江第一學校也將機械人安排在開學典禮上，與學生一起跳「科目三」。聞風在杭州做機械人租賃已有10年時間，而去年購買的宇樹第一批機械人G1也已收回本錢，如今檔期已安排到5至6月份。聞風認為，目前人形機械人供應較少，但是全國租賃市場很大，技術開發比不過宇樹等企業，但可在產業鏈和應用層面上探索，例如利用人形機械人直播等。